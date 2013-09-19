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Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов
Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов После введения продуктового эмбарго ресторанам, специализирующимся на морепродуктах, пришлось несладко. Лобстер исчез почти отовсюду. Но оказалось, что санкции коснулись и более привычных блюд
Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов

Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов
После введения продуктового эмбарго ресторанам, специализирующимся на морепродуктах, пришлось несладко. Лобстер исчез почти отовсюду. Но оказалось, что санкции коснулись и более привычных блюд

Владельцы «Сахли» открыли второе грузинское кафе

На Николоямской улице заработало кафе грузинской кухни «Дарбази» от создателей «Сахли».

Владельцы «Сахли» открыли второе грузинское кафе
На Николоямской улице заработало кафе грузинской кухни «Дарбази» от создателей «Сахли».