«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином
А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы
«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы
Delivery Club запустил в Петербурге доставку продуктов и других товаров
Сейчас сервис работает в пяти районах города: Фрунзенском, Приморском, Центральном, Адмиралтейском и Петроградском
Delivery Club запустил в Петербурге доставку продуктов и других товаров Сейчас сервис работает в пяти районах города: Фрунзенском, Приморском, Центральном, Адмиралтейском и Петроградском
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее