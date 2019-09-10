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«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином

А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином
А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы

Delivery Club запустил в Петербурге доставку продуктов и других товаров

Сейчас сервис работает в пяти районах города: Фрунзенском, Приморском, Центральном, Адмиралтейском и Петроградском

Delivery Club запустил в Петербурге доставку продуктов и других товаров
Сейчас сервис работает в пяти районах города: Фрунзенском, Приморском, Центральном, Адмиралтейском и Петроградском

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее