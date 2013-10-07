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«ВКонтакте» судится с застройщиком своего основного дата-центра
Стороны требуют друг с друга по несколько десятков миллионов рублей
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«ВКонтакте» судится с застройщиком своего основного дата-центра Стороны требуют друг с друга по несколько десятков миллионов рублей
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Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Дроны от Sony, борьба за «Радугу» и трейдинг-бар в Санкт-Петербурге
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Дроны от Sony, борьба за «Радугу» и трейдинг-бар в Санкт-Петербурге Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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МГТС заработает на хранении персональных данных
Компания уже начала превращать свои АТС в телехаусы
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МГТС заработает на хранении персональных данных Компания уже начала превращать свои АТС в телехаусы
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Проблемы Google, платный Tinder и беспилотный грузовик от КамАЗа
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Проблемы Google, платный Tinder и беспилотный грузовик от КамАЗа Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как это работает
Производственный процесс: Как работают дата-центрыH&F посетил дата-центр «ТрастИнфо» и узнал, как защищают физические хранилища информации.
Как это работает