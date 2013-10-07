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Новости

«ВКонтакте» судится с застройщиком своего основного дата-центра

Стороны требуют друг с друга по несколько десятков миллионов рублей

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Новости

«ВКонтакте» судится с застройщиком своего основного дата-центра Стороны требуют друг с друга по несколько десятков миллионов рублей

Новости

Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Дроны от Sony, борьба за «Радугу» и трейдинг-бар в Санкт-Петербурге

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Дроны от Sony, борьба за «Радугу» и трейдинг-бар в Санкт-Петербурге Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

МГТС заработает на хранении персональных данных

Компания уже начала превращать свои АТС в телехаусы

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Новости

МГТС заработает на хранении персональных данных Компания уже начала превращать свои АТС в телехаусы

Новости

Проблемы Google, платный Tinder и беспилотный грузовик от КамАЗа

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Проблемы Google, платный Tinder и беспилотный грузовик от КамАЗа Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Производственный процесс: Как работают дата-центры
Как это работает
Производственный процесс: Как работают дата-центрыH&F посетил дата-центр «ТрастИнфо» и узнал, как защищают физические хранилища информации.
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Производственный процесс: Как работают дата-центры
Как это работает

Производственный процесс: Как работают дата-центры H&F посетил дата-центр «ТрастИнфо» и узнал, как защищают физические хранилища информации.