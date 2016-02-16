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Новости

В московских парках 2 сентября пройдет акция по проверке здоровья «Пульс города»

Проверить здоровье в рамках акции можно будет бесплатно

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Новости

В московских парках 2 сентября пройдет акция по проверке здоровья «Пульс города» Проверить здоровье в рамках акции можно будет бесплатно

Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок
Ситуация
Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полокThe Village узнал, к чему могут привести новые правила сертификации импортных лекарств и как больные сейчас достают недоступные в России препараты
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Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок
Ситуация

Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок The Village узнал, к чему могут привести новые правила сертификации импортных лекарств и как больные сейчас достают недоступные в России препараты