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В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры
Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии

Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии
Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой

В «Крокус Сити Океанариуме» откроется дайвинг-центр

Погрузиться на глубину и познакомиться с подводным миром можно, не выезжая из Москвы

В «Крокус Сити Океанариуме» откроется дайвинг-центр
Погрузиться на глубину и познакомиться с подводным миром можно, не выезжая из Москвы