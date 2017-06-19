В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры
Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве
В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве
В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии
Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой
В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой
В «Крокус Сити Океанариуме» откроется дайвинг-центр
Погрузиться на глубину и познакомиться с подводным миром можно, не выезжая из Москвы