Gramophonedzie в Гараже Gramophonedzie «Why don’t you»! Этот джазовый хит исполнялся такими мировыми звездами как Элла Фитцджеральд, Кири Те Канава, Эшли Симпсон. Эксклюзивное выступление музыканта и продюсера, вселившего в эту песню всех времен ритмы 21 века, состоится в московском клубе Гараж, 22 февраля, накануне Дня Защитника Отечества.