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Клубный проект VOZDUH
&nbsp;&nbsp; &nbsp;Уже этой весной в Москве откроется место, аналогов которого в России еще не было.

Gramophonedzie в Гараже Gramophonedzie «Why don’t you»! Этот джазовый хит исполнялся такими мировыми звездами как Элла Фитцджеральд, Кири Те Канава, Эшли Симпсон. Эксклюзивное выступление музыканта и продюсера, вселившего в эту песню всех времен ритмы 21 века, состоится в московском клубе Гараж, 22 февраля, накануне Дня Защитника Отечества. 

Gramophonedzie в Гараже
Gramophonedzie «Why don’t you»! Этот джазовый хит исполнялся такими мировыми звездами как Элла Фитцджеральд, Кири Те Канава, Эшли Симпсон. Эксклюзивное выступление музыканта и продюсера, вселившего в эту песню всех времен ритмы 21 века, состоится в московском клубе Гараж, 22 февраля, накануне Дня Защитника Отечества. 