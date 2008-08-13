Американская мечта Марты Стюарт История восхождения Марты Стюарт (Martha Stewart) - типичное воплощение американской мечты. Марта родилась в 1941 году в бедной семье польских иммигрантов, отец был простым рабочим судоверфи в Нью-Джерси. Для выпускного школьного сочинения Марта выбрала девиз: "Я делаю то, что мне хочется, и я делаю это с легкостью".