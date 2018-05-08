«Бессмертный полк» перенесли на следующий год Пока небезопасно
Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией»
Праздник со слезами на глазах
Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией» Праздник со слезами на глазах
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
Система также поможет найти семью неизвестных солдат
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов Система также поможет найти семью неизвестных солдат
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)
Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено) Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией
Предполагается, что его будут отмечать 3 сентября
В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией Предполагается, что его будут отмечать 3 сентября
Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы
Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны
Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны
В Москве пройдут рейды против неэтичного использования георгиевских ленточек
Их проведет проект «Безопасная столица», который создали члены «Единой России»
В Москве пройдут рейды против неэтичного использования георгиевских ленточек Их проведет проект «Безопасная столица», который создали члены «Единой России»
Московский метрополитен 7 и 9 мая закроет выходы центральных станций
Ограничения будут действовать по утрам
Московский метрополитен 7 и 9 мая закроет выходы центральных станций Ограничения будут действовать по утрам
Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая
Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Перекрытия к параду 9 Мая начнутся в марте В прошлом году они начались в апреле
Самые популярные праздники в России
Женщины заметно больше интересуются православными праздниками, а мужчины — Днем святого Валентина
Самые популярные праздники в России Женщины заметно больше интересуются православными праздниками, а мужчины — Днем святого Валентина
В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»
В преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов
В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк» В преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров
Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Как в Москве празднуют День Победы
The Village собрал снимки с Красной площади, центральных улиц столицы и даже из космоса
Как в Москве празднуют День Победы The Village собрал снимки с Красной площади, центральных улиц столицы и даже из космоса
На шествии коммунистов в честь Дня Победы задержали более 20 человек
Полицейские отобрали у активистов баннер с надписью «Победили Гитлера — победим и Путина»