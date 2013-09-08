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Город
Прямая трансляция: День выборов в Москве
Сегодня в Москве впервые за десятилетие проходят выборы мэра — The Village рассказывает обо всем, что происходит на избирательных участках и за их пределами. Следите за обновлениями.
Город
Прямая трансляция: День выборов в Москве
Сегодня в Москве впервые за десятилетие проходят выборы мэра — The Village рассказывает обо всем, что происходит на избирательных участках и за их пределами. Следите за обновлениями.
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