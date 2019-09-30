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Новости

В Системе быстрых платежей теперь можно запросить деньги с разных счетов

Больше не нужно будет открывать приложения нескольких банков для переводов

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Новости

В Системе быстрых платежей теперь можно запросить деньги с разных счетов Больше не нужно будет открывать приложения нескольких банков для переводов

Как бесплатно перевести деньги на любую карту (ну, почти)
Проще простого
Как бесплатно перевести деньги на любую карту (ну, почти)Подключаемся к Системе быстрых платежей, изучаем тарифы и подводные камни
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Как бесплатно перевести деньги на любую карту (ну, почти)
Проще простого

Как бесплатно перевести деньги на любую карту (ну, почти) Подключаемся к Системе быстрых платежей, изучаем тарифы и подводные камни

Новости

Сбербанк ввел комиссию для всех переводов через банкоматы

Теперь клиентам выгоднее переводить деньги на карты других банков

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Новости

Сбербанк ввел комиссию для всех переводов через банкоматы Теперь клиентам выгоднее переводить деньги на карты других банков

Новости

В России отменили «банковский роуминг»

Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией

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Новости

В России отменили «банковский роуминг» Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией

Новости

Сбербанк введет комиссию за любые переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Зато отменил роуминг между регионами

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Новости

Сбербанк введет комиссию за любые переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Зато отменил роуминг между регионами

Новости

Нелегальных мигрантов в Москве начали отлавливать по денежным переводам

Это первый случай поиска нелегалов по цифровым следам

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Новости

Нелегальных мигрантов в Москве начали отлавливать по денежным переводам Это первый случай поиска нелегалов по цифровым следам

Новости

В мобильном приложении Сбербанка запустили международные переводы на карты Visa и Mastercard

Банк развивает новые услуги, но никак не может подключиться к Системе быстрых платежей

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В мобильном приложении Сбербанка запустили международные переводы на карты Visa и Mastercard Банк развивает новые услуги, но никак не может подключиться к Системе быстрых платежей

Новости

Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено)

Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa

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Новости

Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено) Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa

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Сбербанк начал тестировать переводы наличных с помощью СМС

Клиенты смогут получить деньги в банкоматах или отделениях по коду из сообщения

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Сбербанк начал тестировать переводы наличных с помощью СМС Клиенты смогут получить деньги в банкоматах или отделениях по коду из сообщения

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Переводить зарплату по номеру телефона

Центробанк разработал систему, которая поможет бороться в зарплатным рабством

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Переводить зарплату по номеру телефона Центробанк разработал систему, которая поможет бороться в зарплатным рабством

Новости

Обновленное приложение Рокетбанка с новыми возможностями для клиентов

Пока что сервис работает в тестовом режиме

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Обновленное приложение Рокетбанка с новыми возможностями для клиентов Пока что сервис работает в тестовом режиме

Новости

«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду

Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса

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«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса

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«Ведомости»: Часть банков временно откажутся от комиссии за переводы по номеру телефона

Об этом участников Системы быстрых платежей попросил Центробанк

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«Ведомости»: Часть банков временно откажутся от комиссии за переводы по номеру телефона Об этом участников Системы быстрых платежей попросил Центробанк

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Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона

Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»

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Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»

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Иностранным электронным кошелькам могут запретить переводить деньги россиян

Компании должны регистрироваться в реестре ЦБ

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Иностранным электронным кошелькам могут запретить переводить деньги россиян Компании должны регистрироваться в реестре ЦБ

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К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео

Сделать фото можно прямо в приложении

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К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео Сделать фото можно прямо в приложении

Новости

The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы

Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам

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The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам

Сколько получают россияне, работающие на себя
Простые числа
Сколько получают россияне, работающие на себяИ выгодно ли им выходить из тени
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Сколько получают россияне, работающие на себя
Простые числа

Сколько получают россияне, работающие на себя И выгодно ли им выходить из тени

Новости

Номер телефона москвича оказался в рекламе Сбербанка. Ему звонят и переводят деньги незнакомцы

Он собирается подать на компанию в суд за использование его персональных данных

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Номер телефона москвича оказался в рекламе Сбербанка. Ему звонят и переводят деньги незнакомцы Он собирается подать на компанию в суд за использование его персональных данных

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«Ведомости»: Сбербанк и «Тинькофф» тестируют совместный сервис денежных переводов

Сбербанк впервые пустит другой банк в свою систему карточных переводов

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«Ведомости»: Сбербанк и «Тинькофф» тестируют совместный сервис денежных переводов Сбербанк впервые пустит другой банк в свою систему карточных переводов

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