В Системе быстрых платежей теперь можно запросить деньги с разных счетов
Больше не нужно будет открывать приложения нескольких банков для переводов
В Системе быстрых платежей теперь можно запросить деньги с разных счетов Больше не нужно будет открывать приложения нескольких банков для переводов
Как бесплатно перевести деньги на любую карту (ну, почти) Подключаемся к Системе быстрых платежей, изучаем тарифы и подводные камни
Сбербанк ввел комиссию для всех переводов через банкоматы
Теперь клиентам выгоднее переводить деньги на карты других банков
Сбербанк ввел комиссию для всех переводов через банкоматы Теперь клиентам выгоднее переводить деньги на карты других банков
В России отменили «банковский роуминг»
Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией
В России отменили «банковский роуминг» Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией
Сбербанк введет комиссию за любые переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Зато отменил роуминг между регионами
Сбербанк введет комиссию за любые переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Зато отменил роуминг между регионами
Нелегальных мигрантов в Москве начали отлавливать по денежным переводам
Это первый случай поиска нелегалов по цифровым следам
Нелегальных мигрантов в Москве начали отлавливать по денежным переводам Это первый случай поиска нелегалов по цифровым следам
В мобильном приложении Сбербанка запустили международные переводы на карты Visa и Mastercard
Банк развивает новые услуги, но никак не может подключиться к Системе быстрых платежей
В мобильном приложении Сбербанка запустили международные переводы на карты Visa и Mastercard Банк развивает новые услуги, но никак не может подключиться к Системе быстрых платежей
Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено)
Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa
Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено) Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa
Сбербанк начал тестировать переводы наличных с помощью СМС
Клиенты смогут получить деньги в банкоматах или отделениях по коду из сообщения
Сбербанк начал тестировать переводы наличных с помощью СМС Клиенты смогут получить деньги в банкоматах или отделениях по коду из сообщения
Переводить зарплату по номеру телефона
Центробанк разработал систему, которая поможет бороться в зарплатным рабством
Переводить зарплату по номеру телефона Центробанк разработал систему, которая поможет бороться в зарплатным рабством
Обновленное приложение Рокетбанка с новыми возможностями для клиентов
Пока что сервис работает в тестовом режиме
Обновленное приложение Рокетбанка с новыми возможностями для клиентов Пока что сервис работает в тестовом режиме
«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду
Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса
«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса
«Ведомости»: Часть банков временно откажутся от комиссии за переводы по номеру телефона
Об этом участников Системы быстрых платежей попросил Центробанк
«Ведомости»: Часть банков временно откажутся от комиссии за переводы по номеру телефона Об этом участников Системы быстрых платежей попросил Центробанк
Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона
Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»
Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»
Иностранным электронным кошелькам могут запретить переводить деньги россиян
Компании должны регистрироваться в реестре ЦБ
Иностранным электронным кошелькам могут запретить переводить деньги россиян Компании должны регистрироваться в реестре ЦБ
К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео
Сделать фото можно прямо в приложении
К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео Сделать фото можно прямо в приложении
The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы
Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам
The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам
Сколько получают россияне, работающие на себя И выгодно ли им выходить из тени
Номер телефона москвича оказался в рекламе Сбербанка. Ему звонят и переводят деньги незнакомцы
Он собирается подать на компанию в суд за использование его персональных данных
Номер телефона москвича оказался в рекламе Сбербанка. Ему звонят и переводят деньги незнакомцы Он собирается подать на компанию в суд за использование его персональных данных
«Ведомости»: Сбербанк и «Тинькофф» тестируют совместный сервис денежных переводов
Сбербанк впервые пустит другой банк в свою систему карточных переводов