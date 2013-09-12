Комментарий
Денис Крючков («Хабрахабр») о внесении его сайта в реестр РоскомнадзораСтало известно, что Роскомнадзор направил уведомления Facebook, Twitter, Gmail, а также отраслевому проекту «Хабрахабр». В течение пяти дней компании должны зарегистрироваться в специальном реестре
Комментарий
Денис Крючков («Хабрахабр») о внесении его сайта в реестр Роскомнадзора Стало известно, что Роскомнадзор направил уведомления Facebook, Twitter, Gmail, а также отраслевому проекту «Хабрахабр». В течение пяти дней компании должны зарегистрироваться в специальном реестре
Hopes & Fears
Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и TwitterРоскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.
Hopes & Fears
Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter Роскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.
Новости
Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр»
Однако команда проекта справилась и своими силами
Новости
Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр» Однако команда проекта справилась и своими силами
Новости
«Хабрахабр» и другие сайты «Тематических медиа» недоступны из-за DDoS-атаки
Она продолжается уже более 10 часов
Новости
«Хабрахабр» и другие сайты «Тематических медиа» недоступны из-за DDoS-атаки Она продолжается уже более 10 часов
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предпринимателиМы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели Мы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Новости
«Хабрахабр» отказался от политики
По словам руководства сервиса, политический контент мешал им позиционировать проект как исключительно программистский
Новости
«Хабрахабр» отказался от политики По словам руководства сервиса, политический контент мешал им позиционировать проект как исключительно программистский
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013 Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
Истории
Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денегВойна за независимость между «Тематическими медиа» и менеджерами Юрия Мильнера как предпринимательский роман воспитания.
Истории