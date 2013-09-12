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Комментарий
Денис Крючков («Хабрахабр») о внесении его сайта в реестр РоскомнадзораСтало известно, что Роскомнадзор направил уведомления Facebook, Twitter, Gmail, а также отраслевому проекту «Хабрахабр». В течение пяти дней компании должны зарегистрироваться в специальном реестре
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Комментарий

Денис Крючков («Хабрахабр») о внесении его сайта в реестр Роскомнадзора Стало известно, что Роскомнадзор направил уведомления Facebook, Twitter, Gmail, а также отраслевому проекту «Хабрахабр». В течение пяти дней компании должны зарегистрироваться в специальном реестре

Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter
Hopes & Fears
Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и TwitterРоскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.
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Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter
Hopes & Fears

Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter Роскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.

Новости

Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр»

Однако команда проекта справилась и своими силами

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Новости

Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр» Однако команда проекта справилась и своими силами

Новости

«Хабрахабр» и другие сайты «Тематических медиа» недоступны из-за DDoS-атаки

Она продолжается уже более 10 часов

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Новости

«Хабрахабр» и другие сайты «Тематических медиа» недоступны из-за DDoS-атаки Она продолжается уже более 10 часов

Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предпринимателиМы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
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Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели
Март 2014

Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели Мы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.

Новости

«Хабрахабр» отказался от политики

По словам руководства сервиса, политический контент мешал им позиционировать проект как исключительно программистский

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Новости

«Хабрахабр» отказался от политики По словам руководства сервиса, политический контент мешал им позиционировать проект как исключительно программистский

Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
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Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013
Hopes & Fears

Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013 Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.

Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денег
Истории
Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денегВойна за независимость между «Тематическими медиа» и менеджерами Юрия Мильнера как предпринимательский роман воспитания.
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Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денег
Истории

Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денег Война за независимость между «Тематическими медиа» и менеджерами Юрия Мильнера как предпринимательский роман воспитания.

Новости

Основатель «Тематических медиа» выкупил компанию у Mail.Ru Group на средства «Яндекса»

В ходе сделки компания была оценена в $10 млн

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Новости

Основатель «Тематических медиа» выкупил компанию у Mail.Ru Group на средства «Яндекса» В ходе сделки компания была оценена в $10 млн