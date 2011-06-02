Народное хозяйство: 5 ферм, продукты которых можно купить в Петербурге

В преддверии открытия петербургской «Лавки» The Village узнал о фермах, с которыми работает проект, выяснил, сколько стоит тушка фазана, где делают козий сыр и почему кролики такие прихотливые.