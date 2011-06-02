Сергей Собянин — о маленькой Москве, где все друг друга знают
Поэтому в столице ничего скрыть невозможно
Сергей Собянин — о маленькой Москве, где все друг друга знают Поэтому в столице ничего скрыть невозможно
Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемииО прогулках в лесу, колке дров, дедовской выпечке и пробуждении под пение птиц
Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемии О прогулках в лесу, колке дров, дедовской выпечке и пробуждении под пение птиц
Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству
Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
«Сельская Надежда»: Инстаграм-рассказ о жизни в деревне Каким видит сельский быт городская жительница
«Сельская Надежда»: Инстаграм-рассказ о жизни в деревне Каким видит сельский быт городская жительница
Кашино: Последний оплот местного самоуправления При чем тут Ленин?
Команда «Флакона» проведет фестиваль «Внегородские коллаборации»
Во время фестиваля организуют два поля световых инсталляций
Команда «Флакона» проведет фестиваль «Внегородские коллаборации» Во время фестиваля организуют два поля световых инсталляций
«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревнюБольшой дом, частная ферма и ощущение свободы — бывшие горожане рассказывают, почему они оставили Москву
«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревню Большой дом, частная ферма и ощущение свободы — бывшие горожане рассказывают, почему они оставили Москву
Гудбай, Америка: Откуда под Петербургом появились посёлки-призракиМы побывали в рабочих посёлках, где раньше добывали торф, и увидели, что за новая жизнь образовалась на месте «советской Америки»
Гудбай, Америка: Откуда под Петербургом появились посёлки-призраки Мы побывали в рабочих посёлках, где раньше добывали торф, и увидели, что за новая жизнь образовалась на месте «советской Америки»
Следующее «Архстояние» пройдёт в деревне Звизжи Калужской области
За три дня фестиваля в деревне планируется проебразить сельский клуб, сельпо и автобусную остановку
Следующее «Архстояние» пройдёт в деревне Звизжи Калужской области За три дня фестиваля в деревне планируется проебразить сельский клуб, сельпо и автобусную остановку
Неизвестный горожанин: Скорей бы лето Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история, знакомая каждому: как проводили лето у бабушки в деревне.
Неизвестный горожанин: Скорей бы лето Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история, знакомая каждому: как проводили лето у бабушки в деревне.
Народное хозяйство: 5 ферм, продукты которых можно купить в Петербурге В преддверии открытия петербургской «Лавки» The Village узнал о фермах, с которыми работает проект, выяснил, сколько стоит тушка фазана, где делают козий сыр и почему кролики такие прихотливые.