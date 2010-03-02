Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера У кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера У кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.
Своими руками: Сделать лампу из коряги The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.
Своими руками: Сделать лампу из коряги The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.
На Поварской спилили двухсотлетний вяз
На Поварской спилили старинное дерево, посчитав его аварийным.
На Поварской спилили двухсотлетний вяз На Поварской спилили старинное дерево, посчитав его аварийным.
Деревянная архитектура: Летний «Пионер», офис ВТБ и шахматный клуб в Нескучном саду The Village поговорил с тремя победителями премии «Архиwood» об использовании дерева в архитектуре и интерьере, устаревших стереотипах и законодательных препонах.
Деревянная архитектура: Летний «Пионер», офис ВТБ и шахматный клуб в Нескучном саду The Village поговорил с тремя победителями премии «Архиwood» об использовании дерева в архитектуре и интерьере, устаревших стереотипах и законодательных препонах.
Берег Голицынского пруда в парке Горького обшили деревом и оборудовали розетками На второй деревянной конструкции архитектурного бюро Wowhaus в парке Горького расставили лавки и лежаки, а вдоль берега высадили тростник и кувшинки.
Берег Голицынского пруда в парке Горького обшили деревом и оборудовали розетками На второй деревянной конструкции архитектурного бюро Wowhaus в парке Горького расставили лавки и лежаки, а вдоль берега высадили тростник и кувшинки.
Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.
Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.
Прямая речь: Уилл Прайс о деревянной архитектуре Уилл Прайс рассказал The Village о ценности деревянной архитектуры и о современных взглядах на нее