вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В Москве построят первый в России многоэтажный деревянный дом

Его сделают из современного сверхпрочного материала

0
Новости

В Москве построят первый в России многоэтажный деревянный дом Его сделают из современного сверхпрочного материала

Новости

Деревянный дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы признали памятником архитектуры

Его построили в 1880 году по проекту неизвестного архитектора

0
Новости

Деревянный дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы признали памятником архитектуры Его построили в 1880 году по проекту неизвестного архитектора

Новости

Глава Минстроя — о предвзятом отношении россиян к деревянным домам

По мнению Михаила Меня, плюсы деревянного домостроения недооценивают

2
Новости

Глава Минстроя — о предвзятом отношении россиян к деревянным домам По мнению Михаила Меня, плюсы деревянного домостроения недооценивают