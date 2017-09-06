Новости
В Москве построят первый в России многоэтажный деревянный дом
Его сделают из современного сверхпрочного материала
Новости
В Москве построят первый в России многоэтажный деревянный дом Его сделают из современного сверхпрочного материала
Новости
Деревянный дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы признали памятником архитектуры
Его построили в 1880 году по проекту неизвестного архитектора
Новости
Деревянный дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы признали памятником архитектуры Его построили в 1880 году по проекту неизвестного архитектора
Новости
Глава Минстроя — о предвзятом отношении россиян к деревянным домам
По мнению Михаила Меня, плюсы деревянного домостроения недооценивают
Новости