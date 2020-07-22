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Родители в городе: Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект
Родители в городе: Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Родители в городе: Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект

Родители в городе: Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя

Мы встретились раньше, чем планировали
Спецпроект
Мы встретились раньше, чем планировали Три истории о рождении недоношенных детей
Мы встретились раньше, чем планировали
Спецпроект

Мы встретились раньше, чем планировали
Три истории о рождении недоношенных детей

«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками

«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками
«Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»

«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя

«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя
Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези

Занять ребенка после уроков: Подборка новых подкастов для детей и подростков
Промо
Занять ребенка после уроков: Подборка новых подкастов для детей и подростков Внутри спецпредложение для читателей The Village
Занять ребенка после уроков: Подборка новых подкастов для детей и подростков
Промо

Занять ребенка после уроков: Подборка новых подкастов для детей и подростков
Внутри спецпредложение для читателей The Village

Как использовать детский контент для развития ребенка
Промо
Как использовать детский контент для развития ребенка
Как использовать детский контент для развития ребенка
Промо

Как использовать детский контент для развития ребенка

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе И ничего не забыть
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
И ничего не забыть

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес 3 вдохновляющие истории молодых мам
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
3 вдохновляющие истории молодых мам

Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Спецпроект
Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Спецпроект

Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности

«Чувствовала себя питомцем на поводке»
«Чувствовала себя питомцем на поводке» Как родители следят за детьми с помощью гаджетов
«Чувствовала себя питомцем на поводке»

«Чувствовала себя питомцем на поводке»
Как родители следят за детьми с помощью гаджетов

От первых слов до аллергии
Промо
От первых слов до аллергии Первые годы жизни детей в цифрах
От первых слов до аллергии
Промо

От первых слов до аллергии
Первые годы жизни детей в цифрах

Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками
Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками
Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками

Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками

Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?
Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно? Мнения психологов и юристов
Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?

Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?
Мнения психологов и юристов

Куда ведет черная дыра и как стать невидимым?
Куда ведет черная дыра и как стать невидимым? Ученые отвечают на детские вопросы
Куда ведет черная дыра и как стать невидимым?

Куда ведет черная дыра и как стать невидимым?
Ученые отвечают на детские вопросы

Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу

В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей

Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу
В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей

Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью

Такая статья уже была, но ее практически не использовали

Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью
Такая статья уже была, но ее практически не использовали

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)

Прошло два года с разрешения от Конституционного суда

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)
Прошло два года с разрешения от Конституционного суда

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)

В образовательную программу включат воспитательную работу

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)
В образовательную программу включат воспитательную работу

Московский продюсерский центр откроет бесплатную онлайн-киношколу для детей

Их научат снимать, монтировать и озвучивать

Московский продюсерский центр откроет бесплатную онлайн-киношколу для детей
Их научат снимать, монтировать и озвучивать

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