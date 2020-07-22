«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу
В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью
Такая статья уже была, но ее практически не использовали
Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью Такая статья уже была, но ее практически не использовали
Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)
Прошло два года с разрешения от Конституционного суда
Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено) Прошло два года с разрешения от Конституционного суда
Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)
В образовательную программу включат воспитательную работу