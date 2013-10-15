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«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки

Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт

«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки
Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт

Авторы блога GooBing Detroit показали, как банкротство изменило Детройт

Город обанкротился в июле 2013 года. Авторы блога на Tumbler сравнили с помощью Google Street View Time Machine разные части Детройта в разные годы.

Авторы блога GooBing Detroit показали, как банкротство изменило Детройт
Город обанкротился в июле 2013 года. Авторы блога на Tumbler сравнили с помощью Google Street View Time Machine разные части Детройта в разные годы.

Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась»
Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась» Голландский архитектор Эрик ван Эгерат рассказал The Village о строителях из Средней Азии, будущем «Красного Октября», лужковском стиле и самой большой ошибке главного архитектора Москвы.
Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась»

Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась»
Голландский архитектор Эрик ван Эгерат рассказал The Village о строителях из Средней Азии, будущем «Красного Октября», лужковском стиле и самой большой ошибке главного архитектора Москвы.

Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой

Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой
The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.