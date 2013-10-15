«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки
Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт
«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт
Авторы блога GooBing Detroit показали, как банкротство изменило Детройт
Город обанкротился в июле 2013 года. Авторы блога на Tumbler сравнили с помощью Google Street View Time Machine разные части Детройта в разные годы.
Авторы блога GooBing Detroit показали, как банкротство изменило Детройт Город обанкротился в июле 2013 года. Авторы блога на Tumbler сравнили с помощью Google Street View Time Machine разные части Детройта в разные годы.
Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась» Голландский архитектор Эрик ван Эгерат рассказал The Village о строителях из Средней Азии, будущем «Красного Октября», лужковском стиле и самой большой ошибке главного архитектора Москвы.
Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась» Голландский архитектор Эрик ван Эгерат рассказал The Village о строителях из Средней Азии, будущем «Красного Октября», лужковском стиле и самой большой ошибке главного архитектора Москвы.
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.