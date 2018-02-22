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Образование
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ
Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
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Образование
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ
Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
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