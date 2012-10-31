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Гид по музейному фестивалю «Детские дни в Петербурге»
События
Гид по музейному фестивалю «Детские дни в Петербурге»Восьмые осенние каникулы подряд музеи города адаптируют свою программу для детей. The Village составил гид по событиям «Детских дней».
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Гид по музейному фестивалю «Детские дни в Петербурге»
События

Гид по музейному фестивалю «Детские дни в Петербурге» Восьмые осенние каникулы подряд музеи города адаптируют свою программу для детей. The Village составил гид по событиям «Детских дней».