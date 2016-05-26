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10 новых детских книг для конца лета
10 новых детских книг для конца лета На море, на дачу, в деревню к бабушке
10 новых детских книг для конца лета

10 новых детских книг для конца лета
На море, на дачу, в деревню к бабушке

«Мы боимся жизни вокруг нас»‎
«Мы боимся жизни вокруг нас»‎ Кася Денисевич рассказывает о своей книге «Соседи» про жизнь в московском многоквартирном доме
«Мы боимся жизни вокруг нас»‎

«Мы боимся жизни вокруг нас»‎
Кася Денисевич рассказывает о своей книге «Соседи» про жизнь в московском многоквартирном доме

Тревога, хаос и депрессия: Какие книги читают и слушают россияне на карантине

От «Тревожного мозга» до «Обоев-убийц»

Тревога, хаос и депрессия: Какие книги читают и слушают россияне на карантине
От «Тревожного мозга» до «Обоев-убийц»

Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться

Каждый день на сайт добавляют новые книги

Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться
Каждый день на сайт добавляют новые книги

В книжном клубе «Депо» пройдет День детской книги

Издания будут продавать по сниженным ценам

В книжном клубе «Депо» пройдет День детской книги
Издания будут продавать по сниженным ценам

Что такое интерактивное чтение и зачем им заниматься?
Что такое интерактивное чтение и зачем им заниматься? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Что такое интерактивное чтение и зачем им заниматься?

Что такое интерактивное чтение и зачем им заниматься?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Детское издательство Clever в последний раз распродаст книги сумками

Распродажа пройдет 22 сентября в «Царицыно»

Детское издательство Clever в последний раз распродаст книги сумками
Распродажа пройдет 22 сентября в «Царицыно»

Детское издательство Clever проведет распродажи в Москве и Санкт-Петербурге

Книги можно будет забрать в любом количестве, которое поместится в фирменную сумку издательства

Детское издательство Clever проведет распродажи в Москве и Санкт-Петербурге
Книги можно будет забрать в любом количестве, которое поместится в фирменную сумку издательства

Отрывок из книги «Алиса в стране наук»
Отрывок из книги «Алиса в стране наук» Ученые разбирают «Алису в стране чудес» с точки зрения физики, математики и биологии
Отрывок из книги «Алиса в стране наук»

Отрывок из книги «Алиса в стране наук»
Ученые разбирают «Алису в стране чудес» с точки зрения физики, математики и биологии

В Принстоне оцифровали советские детские книжки начала ХХ века

Коллекция включает «сложную раскладывающуюся книгу „Пятилетка“» и «Книжку-киносеанс», которую можно разобрать и собрать в виде плёнки

В Принстоне оцифровали советские детские книжки начала ХХ века
Коллекция включает «сложную раскладывающуюся книгу „Пятилетка“» и «Книжку-киносеанс», которую можно разобрать и собрать в виде плёнки

«Литфонд» проведёт аукцион редких детских книг

На торгах можно будет купить «лучшие образцы детской книги» XIX-XX веков

«Литфонд» проведёт аукцион редких детских книг
На торгах можно будет купить «лучшие образцы детской книги» XIX-XX веков