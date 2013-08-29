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Выходные в городе: Фильм об LCD Soundsystem, открытие бара Bureau и «День бесполезных знаний»
Выходные в городе: Фильм об LCD Soundsystem, открытие бара Bureau и «День бесполезных знаний» Главное в выходные: ночная распродажа в JNBY, вечеринка Hold on, Harry! и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Фильм об LCD Soundsystem, открытие бара Bureau и «День бесполезных знаний»

Выходные в городе: Фильм об LCD Soundsystem, открытие бара Bureau и «День бесполезных знаний»
Главное в выходные: ночная распродажа в JNBY, вечеринка Hold on, Harry! и ещё несколько событий из календаря The Village.