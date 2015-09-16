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«Мифы о диетах»: Почему не нужно считать калории
«Мифы о диетах»: Почему не нужно считать калории
«Мифы о диетах»: Почему не нужно считать калории

«Мифы о диетах»: Почему не нужно считать калории

Как отучиться есть на ночь
Как отучиться есть на ночь И обеспечить себе здоровый сон и хорошее настроение днем
Как отучиться есть на ночь

Как отучиться есть на ночь
И обеспечить себе здоровый сон и хорошее настроение днем

«Дикий гормон»: Почему диеты не работают
«Дикий гормон»: Почему диеты не работают Врач рассказывает о том, как на самом деле организм накапливает жир и тратит калории
«Дикий гормон»: Почему диеты не работают

«Дикий гормон»: Почему диеты не работают
Врач рассказывает о том, как на самом деле организм накапливает жир и тратит калории

Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+
Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+ Нутрициолог рассматривает фото нашей еды
Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+

Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+
Нутрициолог рассматривает фото нашей еды

Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту

У «Аэрофлота» только 20-е место

Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту
У «Аэрофлота» только 20-е место

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников
Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

«Биохакинг мозга»: Что нужно есть, чтобы лучше думать
«Биохакинг мозга»: Что нужно есть, чтобы лучше думать Кофе, черника, дикий лосось и другие виды «мозгового топлива»
«Биохакинг мозга»: Что нужно есть, чтобы лучше думать

«Биохакинг мозга»: Что нужно есть, чтобы лучше думать
Кофе, черника, дикий лосось и другие виды «мозгового топлива»

Что такое «целлюлит уха» и можно ли убрать растяжки?
Что такое «целлюлит уха» и можно ли убрать растяжки? Разбираемся накануне купального сезона
Что такое «целлюлит уха» и можно ли убрать растяжки?

Что такое «целлюлит уха» и можно ли убрать растяжки?
Разбираемся накануне купального сезона

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными

Сколько россиян соблюдают Великий пост
Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными

Сколько россиян занимаются спортом и правильно питаются

Исторического максимума достигло число граждан, следящих за питанием

Сколько россиян занимаются спортом и правильно питаются
Исторического максимума достигло число граждан, следящих за питанием

Россияне стали чаще обращаться к медикам из-за ожирения

Самолечение больше не пользуется былой популярностью

Россияне стали чаще обращаться к медикам из-за ожирения
Самолечение больше не пользуется былой популярностью

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим уровнем заболеваемости ожирением

Распространенность болезни увеличилась более чем вдвое по сравнению с 2011 годом

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим уровнем заболеваемости ожирением
Распространенность болезни увеличилась более чем вдвое по сравнению с 2011 годом

Диетологи — о том, что есть на работе
Диетологи — о том, что есть на работе Эксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой
Диетологи — о том, что есть на работе

Диетологи — о том, что есть на работе
Эксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой

Нужно ли выпивать два литра воды в день?
Нужно ли выпивать два литра воды в день? Что говорит наука о «правиле восьми стаканов»
Нужно ли выпивать два литра воды в день?

Нужно ли выпивать два литра воды в день?
Что говорит наука о «правиле восьми стаканов»

Эффективна ли диета по группе крови?
Эффективна ли диета по группе крови? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Эффективна ли диета по группе крови?

Эффективна ли диета по группе крови?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Как не поправиться в новогодние праздники?
Как не поправиться в новогодние праздники? The Village узнал у диетолога и специалиста по детоксу, как питаться в длинные выходные без ущерба для настроения и фигуры
Как не поправиться в новогодние праздники?

Как не поправиться в новогодние праздники?
The Village узнал у диетолога и специалиста по детоксу, как питаться в длинные выходные без ущерба для настроения и фигуры

Запустить горячую линию для людей с лишним весом

Специалисты займутся вопросом создания горячей линии в ближайшее время

Запустить горячую линию для людей с лишним весом
Специалисты займутся вопросом создания горячей линии в ближайшее время

«Без сахара»: Как перестать есть сладкое
«Без сахара»: Как перестать есть сладкое Врач Джейкоб Тейтельбаум рассказывает о том, чем опасна сахарная зависимость и как от нее избавиться
«Без сахара»: Как перестать есть сладкое

«Без сахара»: Как перестать есть сладкое
Врач Джейкоб Тейтельбаум рассказывает о том, чем опасна сахарная зависимость и как от нее избавиться

Сколько в Москве людей с избыточным весом

Основной причиной избыточного веса является неправильное питание и недостаточная физическая активность, говорят специалисты

Сколько в Москве людей с избыточным весом
Основной причиной избыточного веса является неправильное питание и недостаточная физическая активность, говорят специалисты

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