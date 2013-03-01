Новости
Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки
Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю
Новости
Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю
Новости
Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников
Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом
Новости
Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом
Лайфхак
Диетологи — о том, что есть на работеЭксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой
Лайфхак
Диетологи — о том, что есть на работе Эксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой
Личный опыт
6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опытеThe Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище
Личный опыт
6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте The Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище
Город
Запустить горячую линию для людей с лишним весом
Специалисты займутся вопросом создания горячей линии в ближайшее время
Город
Запустить горячую линию для людей с лишним весом Специалисты займутся вопросом создания горячей линии в ближайшее время
Город
Сколько в Москве людей с избыточным весом
Основной причиной избыточного веса является неправильное питание и недостаточная физическая активность, говорят специалисты
Город
Сколько в Москве людей с избыточным весом Основной причиной избыточного веса является неправильное питание и недостаточная физическая активность, говорят специалисты
Прямая речь
Как похудеть, прожить дольше, перестать бояться и стать счастливееThe Village собрал советы экспертов, которые пригодятся тем, кто решил поменять свою жизнь
Прямая речь