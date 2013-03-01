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Новости

Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки

Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю

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Новости

Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю

Новости

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом

0
Новости

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом

Диетологи — о том, что есть на работе
Лайфхак
Диетологи — о том, что есть на работеЭксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой
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Диетологи — о том, что есть на работе
Лайфхак

Диетологи — о том, что есть на работе Эксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой

6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте
Личный опыт
6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опытеThe Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище
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6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте
Личный опыт

6 советов от экспертов по детскому питанию, проверенных на собственном опыте The Village узнал, как приучить ребёнка к полезной пище

Город

Запустить горячую линию для людей с лишним весом

Специалисты займутся вопросом создания горячей линии в ближайшее время

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Город

Запустить горячую линию для людей с лишним весом Специалисты займутся вопросом создания горячей линии в ближайшее время

Город

Сколько в Москве людей с избыточным весом

Основной причиной избыточного веса является неправильное питание и недостаточная физическая активность, говорят специалисты

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Город

Сколько в Москве людей с избыточным весом Основной причиной избыточного веса является неправильное питание и недостаточная физическая активность, говорят специалисты

Как похудеть, прожить дольше, перестать бояться и стать счастливее
Прямая речь
Как похудеть, прожить дольше, перестать бояться и стать счастливееThe Village собрал советы экспертов, которые пригодятся тем, кто решил поменять свою жизнь
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Как похудеть, прожить дольше, перестать бояться и стать счастливее
Прямая речь

Как похудеть, прожить дольше, перестать бояться и стать счастливее The Village собрал советы экспертов, которые пригодятся тем, кто решил поменять свою жизнь

Диетолог
Будущее
ДиетологРаз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — диетолог.
0
Диетолог
Будущее

Диетолог Раз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — диетолог.