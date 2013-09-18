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Греция вышлет двух российских дипломатов (обновлено)

Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны

Греция вышлет двух российских дипломатов (обновлено)
Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны

МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран

Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран

МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран
Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран

Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов

В Кремле уже пригрозили ответными мерами

Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов
В Кремле уже пригрозили ответными мерами

Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз

Высылка дипломатов не отразится на процедурах получения разрешений на въезд в страну

Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз
Высылка дипломатов не отразится на процедурах получения разрешений на въезд в страну

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»
Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов

Как всё устроено: Работа дипломата
Как всё устроено: Работа дипломата Европейский дипломат анонимно рассказал The Village о работе с чиновниками, украинском гостеприимстве и о том, каково это — каждый день представлять целую страну.
Как всё устроено: Работа дипломата

Как всё устроено: Работа дипломата
Европейский дипломат анонимно рассказал The Village о работе с чиновниками, украинском гостеприимстве и о том, каково это — каждый день представлять целую страну.