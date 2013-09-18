Греция вышлет двух российских дипломатов (обновлено)
Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны
Греция вышлет двух российских дипломатов (обновлено) Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран
Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран
МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран
Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов В Кремле уже пригрозили ответными мерами
Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз
Высылка дипломатов не отразится на процедурах получения разрешений на въезд в страну
Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз Высылка дипломатов не отразится на процедурах получения разрешений на въезд в страну
«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов
«Я работаю в старинном особняке посольства Италии» Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов
Как всё устроено: Работа дипломата Европейский дипломат анонимно рассказал The Village о работе с чиновниками, украинском гостеприимстве и о том, каково это — каждый день представлять целую страну.