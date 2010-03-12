Отменить лицензии на издание CD и DVD
По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством
Отменить лицензии на издание CD и DVD По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством
Учет: что воруют и покупают в книжном магазине «Москва» The Village решил выяснить, что больше всего воруют и покупают в московских магазинах, кто это делает и почему. В прошлый раз мы проверили магазин «Республика», сегодня — книжный магазин «Москва».
Учет: что воруют и покупают в книжном магазине «Москва» The Village решил выяснить, что больше всего воруют и покупают в московских магазинах, кто это делает и почему. В прошлый раз мы проверили магазин «Республика», сегодня — книжный магазин «Москва».
Учет: что воруют и покупают в «Республике» The Village решил выяснить у продавцов, что больше всего воруют и покупают в московских магазинах, кто это делает и почему. Первый в очереди — магазин Республика.
Учет: что воруют и покупают в «Республике» The Village решил выяснить у продавцов, что больше всего воруют и покупают в московских магазинах, кто это делает и почему. Первый в очереди — магазин Республика.
Коллекционеры винила Героями этого выпуска стали Тимур и Соня Омар, ди-джеи, занимающиеся коллекционированием разных вещей с самого детства, но все же главное их увлечение — винил.