На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death
В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами
На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами
В Новый год на Тверской улице пройдёт «Дисконочь»
С 22:00 до 02:00 на Тверской будут работать три площадки с музыкой в стиле диско-фанк, рок-н-ролл и техно
В Новый год на Тверской улице пройдёт «Дисконочь» С 22:00 до 02:00 на Тверской будут работать три площадки с музыкой в стиле диско-фанк, рок-н-ролл и техно
Какая музыка играет в пабе Haggis Pub & Kitchen Фанк, соул и диско в плей-листе кафе и паба Haggis Pub & Kitchen