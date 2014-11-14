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На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death

В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами

На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death
В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами

В Новый год на Тверской улице пройдёт «Дисконочь»

С 22:00 до 02:00 на Тверской будут работать три площадки с музыкой в стиле диско-фанк, рок-н-ролл и техно

В Новый год на Тверской улице пройдёт «Дисконочь»
С 22:00 до 02:00 на Тверской будут работать три площадки с музыкой в стиле диско-фанк, рок-н-ролл и техно

Какая музыка играет в пабе Haggis Pub & Kitchen
Какая музыка играет в пабе Haggis Pub & Kitchen Фанк, соул и диско в плей-листе кафе и паба Haggis Pub & Kitchen
Какая музыка играет в пабе Haggis Pub & Kitchen

Какая музыка играет в пабе Haggis Pub & Kitchen
Фанк, соул и диско в плей-листе кафе и паба Haggis Pub & Kitchen