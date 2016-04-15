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«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах

Скоро к проекту подключатся банки и аптеки

«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах
Скоро к проекту подключатся банки и аптеки

В Подмосковье завели первое дело за нарушение социальной дистанции во время эпидемии

Наказание предполагает штраф от 15 тысяч рублей

В Подмосковье завели первое дело за нарушение социальной дистанции во время эпидемии
Наказание предполагает штраф от 15 тысяч рублей

РЖД начнет рассаживать пассажиров в поездах на безопасную дистанцию

В купе смогут ехать только два человека вместо четырех

РЖД начнет рассаживать пассажиров в поездах на безопасную дистанцию
В купе смогут ехать только два человека вместо четырех

Сколько россиян соблюдают самоизоляцию

И сколько соблюдают социальную дистанцию

Сколько россиян соблюдают самоизоляцию
И сколько соблюдают социальную дистанцию

Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство?
Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство? The Village разобрался, как сохранить личные границы и не показаться при этом грубым
Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство?

Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство?
The Village разобрался, как сохранить личные границы и не показаться при этом грубым