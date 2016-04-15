«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах
Скоро к проекту подключатся банки и аптеки
«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах Скоро к проекту подключатся банки и аптеки
В Подмосковье завели первое дело за нарушение социальной дистанции во время эпидемии
Наказание предполагает штраф от 15 тысяч рублей
В Подмосковье завели первое дело за нарушение социальной дистанции во время эпидемии Наказание предполагает штраф от 15 тысяч рублей
РЖД начнет рассаживать пассажиров в поездах на безопасную дистанцию
В купе смогут ехать только два человека вместо четырех
РЖД начнет рассаживать пассажиров в поездах на безопасную дистанцию В купе смогут ехать только два человека вместо четырех
Сколько россиян соблюдают самоизоляцию И сколько соблюдают социальную дистанцию
Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство? The Village разобрался, как сохранить личные границы и не показаться при этом грубым