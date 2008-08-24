Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.