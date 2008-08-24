5 альтернатив IKEA The Village выяснил, где найти замену бестселлерам шведского гиганта
5 альтернатив IKEA The Village выяснил, где найти замену бестселлерам шведского гиганта
Mon Cafe Шумная Тверская, которая так же шумно переходит в Тверскую – Ямскую улицу….сложно преподнести Вам что-то новое на этих известных всем central streets. И все же, дайте попробовать. Не доходя до «Республики» шагов 150 – 200, а точнее сразу же после выхода из метро «Маяковская» по правую руку от Вас, оказывается кафе с Большущими витринными окнами и милой деревянной дверкой. Носит...
Mon Cafe Шумная Тверская, которая так же шумно переходит в Тверскую – Ямскую улицу….сложно преподнести Вам что-то новое на этих известных всем central streets. И все же, дайте попробовать. Не доходя до «Республики» шагов 150 – 200, а точнее сразу же после выхода из метро «Маяковская» по правую руку от Вас, оказывается кафе с Большущими витринными окнами и милой деревянной дверкой. Носит...
Terrassa Безупречный вид на Казанский собор. Безупречная крыша. Фантастически уютный зал. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но все же, некоторые подробности:
Terrassa Безупречный вид на Казанский собор. Безупречная крыша. Фантастически уютный зал. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но все же, некоторые подробности:
Дума Погода испортилась – хочется уюта. Самое время вспомнить о Думе, где на столе по-прежнему стоят солонка и перечница в форме головы депутата.
Дума Погода испортилась – хочется уюта. Самое время вспомнить о Думе, где на столе по-прежнему стоят солонка и перечница в форме головы депутата.
Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Segafredo Не думал, что найти в Петербурге порядочный кофе окажется не так просто. Череда бесконечных сетевых кофейнь по обеим сторонам Невского проспекта удручает своим безликим однообразием, к тому же вкус эспрессо, по крайней мере, оставляет желать лучшего.
Segafredo Не думал, что найти в Петербурге порядочный кофе окажется не так просто. Череда бесконечных сетевых кофейнь по обеим сторонам Невского проспекта удручает своим безликим однообразием, к тому же вкус эспрессо, по крайней мере, оставляет желать лучшего.
McDonalds на Пресне С появлением McCafe стало сильно приятнее. Появились диваны, не такие, чтобы расслабиться, но сидеть можно с комфортом. Латте здесь в два раза дешевле, чем в Starbuks. Смузи и другие холодные изобретения – пожалуйста. Черничный пирог, кстати расходится плохо, поэтому его дают в подарок к каппучино в «счастивые часы». Прямо-таки My Bluberry Nights.
McDonalds на Пресне С появлением McCafe стало сильно приятнее. Появились диваны, не такие, чтобы расслабиться, но сидеть можно с комфортом. Латте здесь в два раза дешевле, чем в Starbuks. Смузи и другие холодные изобретения – пожалуйста. Черничный пирог, кстати расходится плохо, поэтому его дают в подарок к каппучино в «счастивые часы». Прямо-таки My Bluberry Nights.
Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.
Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.
Chillout крыша Пару лет назад по выходным там рулил Вася Куйбар (и это была просто крыша R’n’B кафе). Теперь, стоит бронзовый будда, висят цветные шторы – вроде как Индия для Москвы.