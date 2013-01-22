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Кейсы
Дональд Норман «Дизайн привычных вещей»
H&F прочитал культовую книгу по психологии дизайна, рассказывающую, как по-новому смотреть на привычные вещи.
2
Кейсы
Дональд Норман «Дизайн привычных вещей»
H&F прочитал культовую книгу по психологии дизайна, рассказывающую, как по-новому смотреть на привычные вещи.
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