Салон NADIA NURIEVA Нам всегда хочется чего-то нового, необычного и того, чего не будет у других. Чтобы найти такие вещи, стоит заглядывать в тайные шоу-румы, студии и салоны, один из которых открылся в центре Москвы на Большой полянке. Салон российского дизайнера Нади Нуриевой.