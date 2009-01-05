В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном
Его вещи можно узнать по надписи «стиль»
В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном Его вещи можно узнать по надписи «стиль»
Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера Обама, Елизавета II и Тереза Мэй оделись в Vetements и Kappa
Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера Обама, Елизавета II и Тереза Мэй оделись в Vetements и Kappa
Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера От правильных пропорций и оттенков до глянцевого пола и хранения выше уровня глаз
Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера От правильных пропорций и оттенков до глянцевого пола и хранения выше уровня глаз
В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works
Дизайнеры представят штучные предметы дизайна
В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works Дизайнеры представят штучные предметы дизайна
Из чего состоит правильный дизайн-проект Инструкция для тех, кто начинает ремонт и решил обратиться к дизайнеру интерьера
Из чего состоит правильный дизайн-проект Инструкция для тех, кто начинает ремонт и решил обратиться к дизайнеру интерьера
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Денис Симачёв одел сотрудников аэропорта Шереметьево
Российский дизайнер Денис Симачёв разработал униформу для сотрудников аэропорта Шереметьево в духе 40−60-х годов.
Денис Симачёв одел сотрудников аэропорта Шереметьево Российский дизайнер Денис Симачёв разработал униформу для сотрудников аэропорта Шереметьево в духе 40−60-х годов.
На заказ: Дизайнер Алёна Ахмадуллина The Village начинает серию материалов о московских ателье известных дизайнеров, где можно заказать смокинг, переделать под себя платье с подиума и приобрести ткань с уникальным принтом.
На заказ: Дизайнер Алёна Ахмадуллина The Village начинает серию материалов о московских ателье известных дизайнеров, где можно заказать смокинг, переделать под себя платье с подиума и приобрести ткань с уникальным принтом.
Квартира недели (Киев) Квартира по дизайнерскому проекту с полной перепланировкой и люстрами из Испании.
Квартира недели (Киев) Квартира по дизайнерскому проекту с полной перепланировкой и люстрами из Испании.
Квартира недели (Киев) Квартира на Протасовом Яру с гардеробной, большой гостиной и колонной из оникса.
Квартира недели (Киев) Квартира на Протасовом Яру с гардеробной, большой гостиной и колонной из оникса.
Салон NADIA NURIEVA Нам всегда хочется чего-то нового, необычного и того, чего не будет у других. Чтобы найти такие вещи, стоит заглядывать в тайные шоу-румы, студии и салоны, один из которых открылся в центре Москвы на Большой полянке. Салон российского дизайнера Нади Нуриевой.
Салон NADIA NURIEVA Нам всегда хочется чего-то нового, необычного и того, чего не будет у других. Чтобы найти такие вещи, стоит заглядывать в тайные шоу-румы, студии и салоны, один из которых открылся в центре Москвы на Большой полянке. Салон российского дизайнера Нади Нуриевой.
Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов Дизайнеры из Нью-Йорка Мэри Мэтсон (Mary Matson) и Мэтт Эвен (Matt Even) изобрели оригинальный способ развлечься для любителей сладкого. Они создали шоколад для игры в слова, которая называется “скраббл”. Суть игры проста: побеждает тот, кто из шоколадных кубиков с буквами составит максимальное количество слов.Таким образом, продукт не только удовдетворяет...