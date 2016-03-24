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Что есть и пить на Таганке прямо сейчас
Гастрономическая карта

Что есть и пить на Таганке прямо сейчасШакшука и поздние завтраки, крафтовая атака и плов как в Узбекистане — в тихом 1-м Гончарном переулке

Гастрономическая карта

Что есть и пить на Таганке прямо сейчас Шакшука и поздние завтраки, крафтовая атака и плов как в Узбекистане — в тихом 1-м Гончарном переулке