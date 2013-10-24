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Планы на выходные: 25–27 октября
Планы на выходные: 25–27 октября Хеллоуин в московских клубах, распродажи в «Цветном» и «Атриуме», открытие катка в «Сокольниках» и марш за свободу узников Болотной в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 25–27 октября

Планы на выходные: 25–27 октября
Хеллоуин в московских клубах, распродажи в «Цветном» и «Атриуме», открытие катка в «Сокольниках» и марш за свободу узников Болотной в числе приметных событий выходных.