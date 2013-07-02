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Дмитрий Чернышёв «Как люди думают»
Кейсы
Дмитрий Чернышёв «Как люди думают» H&F прочитал книгу блогера Дмитрия Чернышёва и научился придумывать новые идеи, используя «алфавит мышления».
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Дмитрий Чернышёв «Как люди думают»
Кейсы

Дмитрий Чернышёв «Как люди думают» H&F прочитал книгу блогера Дмитрия Чернышёва и научился придумывать новые идеи, используя «алфавит мышления».