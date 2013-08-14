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Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах? Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.

Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах?
Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.