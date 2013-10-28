В «Манеже» открылась выставка актуального московского искусства Вход свободный
«30 лет совести»: Фильм о жертвах политического террора
Документалка, посвященная «Неделе совести», появилась на YouTube
«30 лет совести»: Фильм о жертвах политического террора Документалка, посвященная «Неделе совести», появилась на YouTube
Второй черный список Минкультуры
В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства
Второй черный список Минкультуры В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства
Люди в городе: Кто ходит в театр за Садовым кольцом The Village отправился на театральный фестиваль «Октябрьский переворот» в Текстильщики, чтобы найти среди гостей местных жителей и поговорить с теми, кто приехал в спальный район издалека.