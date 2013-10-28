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В «Манеже» открылась выставка актуального московского искусства

Вход свободный

В «Манеже» открылась выставка актуального московского искусства
Вход свободный

«30 лет совести»: Фильм о жертвах политического террора

Документалка, посвященная «Неделе совести», появилась на YouTube

«30 лет совести»: Фильм о жертвах политического террора
Документалка, посвященная «Неделе совести», появилась на YouTube

Второй черный список Минкультуры

В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства

Второй черный список Минкультуры
В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства

Люди в городе: Кто ходит в театр за Садовым кольцом
Люди в городе: Кто ходит в театр за Садовым кольцом The Village отправился на театральный фестиваль «Октябрьский переворот» в Текстильщики, чтобы найти среди гостей местных жителей и поговорить с теми, кто приехал в спальный район издалека.
Люди в городе: Кто ходит в театр за Садовым кольцом

Люди в городе: Кто ходит в театр за Садовым кольцом
The Village отправился на театральный фестиваль «Октябрьский переворот» в Текстильщики, чтобы найти среди гостей местных жителей и поговорить с теми, кто приехал в спальный район издалека.