Минобразования прекратит слияние вузов
Каждый случай объединения высших учебных заведений будет рассматриваться отдельно
Минобразования прекратит слияние вузов Каждый случай объединения высших учебных заведений будет рассматриваться отдельно
СМИ сообщили об отставке министра образования Дмитрия Ливанова (обновлено)
Отставка произойдёт за месяц до выборов, которые назначены на 18 сентября
СМИ сообщили об отставке министра образования Дмитрия Ливанова (обновлено) Отставка произойдёт за месяц до выборов, которые назначены на 18 сентября
В общеобразовательных школах отменят вторую смену
В это время в зданиях школ будут проводить дополнительные занятия
В общеобразовательных школах отменят вторую смену В это время в зданиях школ будут проводить дополнительные занятия
Не принимать троечников в вузы (обновлено)
В Минобрнауки предложили принимать в вузы только тех, кто учится на «отлично» и «хорошо»
Не принимать троечников в вузы (обновлено)
В Минобрнауки предложили принимать в вузы только тех, кто учится на «отлично» и «хорошо»
Не обращать внимания на ошибки в сочинениях
Министр образования Дмитрий Ливанов предложил не обращать внимания на ошибки, допущенные школьниками при написании сочинений
Не обращать внимания на ошибки в сочинениях Министр образования Дмитрий Ливанов предложил не обращать внимания на ошибки, допущенные школьниками при написании сочинений
В МГУ жалуются на массовые увольнения
Работники МГУ имени Ломоносова рассказали о массовых увольнениях в вузе.
В МГУ жалуются на массовые увольнения Работники МГУ имени Ломоносова рассказали о массовых увольнениях в вузе.
Стоимость проживания в студенческих общежитиях будет зависеть от успеваемости
Министр образования и культуры Дмитрий Ливанов заявил, что стоимость проживания в общежитии должна зависеть от успеваемости студентов.