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Новости

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

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Новости

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено) Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

Новости

По стихам Пригова поставили онлайн-спектакль о карантине

Перфоманс бесплатно покажут 16 мая

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Новости

По стихам Пригова поставили онлайн-спектакль о карантине Перфоманс бесплатно покажут 16 мая

Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне
Комментарий
Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
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Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне
Комментарий

Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»

10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма»
Выходные в городе
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
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10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма»
Выходные в городе

10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных

Weekend

«Гараж» назвал участников первой Триеннале российского современного искусства

Она пройдет с 10 марта по 14 мая

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Weekend

«Гараж» назвал участников первой Триеннале российского современного искусства Она пройдет с 10 марта по 14 мая

10 выставок весны
Планы на сезон
10 выставок весныБэнкси и Гринуэй, «Ночь музеев» и Фотобиеннале, Дмитрий Пригов и группировка «ЗИП» — важное в московских музеях в этом сезоне
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10 выставок весны
Планы на сезон

10 выставок весны Бэнкси и Гринуэй, «Ночь музеев» и Фотобиеннале, Дмитрий Пригов и группировка «ЗИП» — важное в московских музеях в этом сезоне

Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Личный опыт
Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКОПольский архитектор Куба Снопек несколько лет изучал историю и архитектуру типичного советского микрорайона Беляево и предлагает внести его в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
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Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Личный опыт

Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Польский архитектор Куба Снопек несколько лет изучал историю и архитектуру типичного советского микрорайона Беляево и предлагает внести его в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.