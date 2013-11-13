Новости
Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Новости
Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено) Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Новости
По стихам Пригова поставили онлайн-спектакль о карантине Перфоманс бесплатно покажут 16 мая
Комментарий
Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
Комментарий
Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
Выходные в городе
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
Выходные в городе
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
Weekend
«Гараж» назвал участников первой Триеннале российского современного искусства
Она пройдет с 10 марта по 14 мая
Weekend
«Гараж» назвал участников первой Триеннале российского современного искусства Она пройдет с 10 марта по 14 мая
Планы на сезон
10 выставок весныБэнкси и Гринуэй, «Ночь музеев» и Фотобиеннале, Дмитрий Пригов и группировка «ЗИП» — важное в московских музеях в этом сезоне
Планы на сезон
10 выставок весны Бэнкси и Гринуэй, «Ночь музеев» и Фотобиеннале, Дмитрий Пригов и группировка «ЗИП» — важное в московских музеях в этом сезоне
Личный опыт
Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКОПольский архитектор Куба Снопек несколько лет изучал историю и архитектуру типичного советского микрорайона Беляево и предлагает внести его в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
Личный опыт