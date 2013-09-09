The Village смотрит передачи Дмитрия Киселёва и Владимира Соловьёва с преподавателем логики Доктор философских наук посмотрел с нами воскресный эфир телеканала ВГТРК и попытался объяснить новую информационную реальность
The Village смотрит передачи Дмитрия Киселёва и Владимира Соловьёва с преподавателем логики Доктор философских наук посмотрел с нами воскресный эфир телеканала ВГТРК и попытался объяснить новую информационную реальность
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.