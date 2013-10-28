До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того? Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург
До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?
Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург
«Свои люди»: Как рыбная лавка преуспела без офлайн-магазина Филипп Галкин восемь лет работал в рыбном бизнесе, а год назад создал собственный интернет-магазин. Продукция Северного моря и Дальнего Востока приносит 7 млн рублей выручки в месяц.