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В торговом центре «РИО» произошел пожар

Из здания на Дмитровском шоссе идет эвакуация

В торговом центре «РИО» произошел пожар
Из здания на Дмитровском шоссе идет эвакуация

Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону

Также на участке построят дополнительные подъездные дороги

Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону
Также на участке построят дополнительные подъездные дороги

Движение на севере МКАД восстановлено после аварии

Днём 27 июля у съезда на Дмитровское шоссе столкнулись семь автомобилей

Движение на севере МКАД восстановлено после аварии
Днём 27 июля у съезда на Дмитровское шоссе столкнулись семь автомобилей

Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии

На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей

Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии
На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей

На севере Москвы женщина провалилась в шахту лифта

Пострадавшая осталась жива

На севере Москвы женщина провалилась в шахту лифта
Пострадавшая осталась жива

Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снега

Снегопад прекратится только к вечеру 14 января, а ветер усилится до 17 метров в секунду

Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снега
Снегопад прекратится только к вечеру 14 января, а ветер усилится до 17 метров в секунду