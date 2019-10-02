Что случилось с проектом «Доброшрифт» Фонд «Подарок ангелу» уходит из-за непрозрачности и хочет отсудить бренд у агентства «Сметана»
Что случилось с проектом «Доброшрифт» Фонд «Подарок ангелу» уходит из-за непрозрачности и хочет отсудить бренд у агентства «Сметана»
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде
The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП Благотворительную акцию запустил проект «Доброшрифт»