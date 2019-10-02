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Что случилось с проектом «Доброшрифт»
Что случилось с проектом «Доброшрифт» Фонд «Подарок ангелу» уходит из-за непрозрачности и хочет отсудить бренд у агентства «Сметана»
Что случилось с проектом «Доброшрифт»

Что случилось с проектом «Доброшрифт»
Фонд «Подарок ангелу» уходит из-за непрозрачности и хочет отсудить бренд у агентства «Сметана»

«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов

«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов
Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде

The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП
The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП Благотворительную акцию запустил проект «Доброшрифт»
The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП

The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП
Благотворительную акцию запустил проект «Доброшрифт»