Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов
Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу
Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу
Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)
Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками
Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено) Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками
«Билайн» начал тестировать подписание договоров на экране терминала
В этом году компания планирует запустить механизм во всех своих магазинах
«Билайн» начал тестировать подписание договоров на экране терминала В этом году компания планирует запустить механизм во всех своих магазинах
Метрополитен расторг договор с «Трейд Компани» на размещение рекламы
Рекламный подрядчик не успел вовремя предоставить банковскую гарантию
Метрополитен расторг договор с «Трейд Компани» на размещение рекламы Рекламный подрядчик не успел вовремя предоставить банковскую гарантию
Москва разрывает соглашение с Киевом о прямом сообщении через Крым
Правительство России поручило Минтрансу уведомить киевские власти о денонсировании соглашения о железнодорожном и паромном сообщении через порты Кавказа и Крыма
Москва разрывает соглашение с Киевом о прямом сообщении через Крым Правительство России поручило Минтрансу уведомить киевские власти о денонсировании соглашения о железнодорожном и паромном сообщении через порты Кавказа и Крыма
ВГТРК заработает на видео «ВКонтакте» Телекомпания передаст соцсети десятки тысяч часов видео
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