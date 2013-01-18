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Новости

Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов

Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу

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Новости

Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу

Новости

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)

Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками

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Новости

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено) Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками

Новости

«Билайн» начал тестировать подписание договоров на экране терминала

В этом году компания планирует запустить механизм во всех своих магазинах

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Новости

«Билайн» начал тестировать подписание договоров на экране терминала В этом году компания планирует запустить механизм во всех своих магазинах

Новости

Метрополитен расторг договор с «Трейд Компани» на размещение рекламы

Рекламный подрядчик не успел вовремя предоставить банковскую гарантию

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Новости

Метрополитен расторг договор с «Трейд Компани» на размещение рекламы Рекламный подрядчик не успел вовремя предоставить банковскую гарантию

Ситуация

Москва разрывает соглашение с Киевом о прямом сообщении через Крым

Правительство России поручило Минтрансу уведомить киевские власти о денонсировании соглашения о железнодорожном и паромном сообщении через порты Кавказа и Крыма

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Ситуация

Москва разрывает соглашение с Киевом о прямом сообщении через Крым Правительство России поручило Минтрансу уведомить киевские власти о денонсировании соглашения о железнодорожном и паромном сообщении через порты Кавказа и Крыма

Новости

ВГТРК заработает на видео «ВКонтакте»

Телекомпания передаст соцсети десятки тысяч часов видео

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Новости

ВГТРК заработает на видео «ВКонтакте» Телекомпания передаст соцсети десятки тысяч часов видео

Правила съёма: Как безболезненно арендовать помещение
Облако знаний
Правила съёма: Как безболезненно арендовать помещениеКонфликты арендатора с собственником помещения — крайне распространённое явление. H&F разобрался в том, как правильно составить договор аренды, чтобы не столкнуться с неприятностями.
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Правила съёма: Как безболезненно арендовать помещение
Облако знаний

Правила съёма: Как безболезненно арендовать помещение Конфликты арендатора с собственником помещения — крайне распространённое явление. H&F разобрался в том, как правильно составить договор аренды, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Сила слова: Как составить договор в свою пользу
Облако знаний
Сила слова: Как составить договор в свою пользуВ договоре важна каждая мелочь. H&F выяснил, какие пункты можно прописать в соглашении с контрагентом, чтобы оно стало выгоднее для вас.
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Сила слова: Как составить договор в свою пользу
Облако знаний

Сила слова: Как составить договор в свою пользу В договоре важна каждая мелочь. H&F выяснил, какие пункты можно прописать в соглашении с контрагентом, чтобы оно стало выгоднее для вас.

Новости

Юрист проанализировал договор гномов и Бильбо Бэггинса в «Хоббите»

Джеймс Дейли выяснил, что договор во многом соответствует современному законодательству

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Новости

Юрист проанализировал договор гномов и Бильбо Бэггинса в «Хоббите» Джеймс Дейли выяснил, что договор во многом соответствует современному законодательству