Итоги года 2014
Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 годаНовая читалка Facebook, дешёвый такси-сервис, немногословный мессенджер и новостной агрегатор — самые важные мобильные тренды уходящего года
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Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологииБоно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
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Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC
При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций
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Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций
Новости
Леонард Блаватник вложился в музыкальный сервис Доктора Дре
Сервис Daisy будет запущен в конце 2013 года
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