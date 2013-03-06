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Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 года
Итоги года 2014
Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 годаНовая читалка Facebook, дешёвый такси-сервис, немногословный мессенджер и новостной агрегатор — самые важные мобильные тренды уходящего года
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Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 года
Итоги года 2014

Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 года Новая читалка Facebook, дешёвый такси-сервис, немногословный мессенджер и новостной агрегатор — самые важные мобильные тренды уходящего года

Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологииБоно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
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Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears

Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет

Новости

Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC

При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций

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Новости

Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций

Новости

Леонард Блаватник вложился в музыкальный сервис Доктора Дре

Сервис Daisy будет запущен в конце 2013 года

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Новости

Леонард Блаватник вложился в музыкальный сервис Доктора Дре Сервис Daisy будет запущен в конце 2013 года