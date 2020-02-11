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Византийский храм среди панелек. Как так вышло?

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?«Мусоропровод. Соседи приличные. Из окна вид на собор»

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?

Византийский храм среди панелек. Как так вышло?
«Мусоропровод. Соседи приличные. Из окна вид на собор»