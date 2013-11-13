На сколько сократились зарплаты россиян в долларах
В прошлом году среднемесячная зарплата в России составляла около 558 долларов
На сколько сократились зарплаты россиян в долларах В прошлом году среднемесячная зарплата в России составляла около 558 долларов
Москвичи массово скупают валюту
Высокий спрос на доллары и евро привёл к нехватке валюты в некоторых банках
Москвичи массово скупают валюту Высокий спрос на доллары и евро привёл к нехватке валюты в некоторых банках
Запрет дня: У россиян предлагают изымать доллары
Бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярёв внёс в Госдуму законопроект о запрете оборота долларов в России.
Запрет дня: У россиян предлагают изымать доллары Бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярёв внёс в Госдуму законопроект о запрете оборота долларов в России.
Депутат предложил запретить оборот долларов США в России
Таким образом предполагается защитить россиян от последствий финансовой нестабильности американской экономики