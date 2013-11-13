16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

На сколько сократились зарплаты россиян в долларах

В прошлом году среднемесячная зарплата в России составляла около 558 долларов

На сколько сократились зарплаты россиян в долларах
В прошлом году среднемесячная зарплата в России составляла около 558 долларов

Москвичи массово скупают валюту

Высокий спрос на доллары и евро привёл к нехватке валюты в некоторых банках

Москвичи массово скупают валюту
Высокий спрос на доллары и евро привёл к нехватке валюты в некоторых банках

Запрет дня: У россиян предлагают изымать доллары

Бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярёв внёс в Госдуму законопроект о запрете оборота долларов в России.

Запрет дня: У россиян предлагают изымать доллары
Бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярёв внёс в Госдуму законопроект о запрете оборота долларов в России.

Депутат предложил запретить оборот долларов США в России

Таким образом предполагается защитить россиян от последствий финансовой нестабильности американской экономики

Депутат предложил запретить оборот долларов США в России
Таким образом предполагается защитить россиян от последствий финансовой нестабильности американской экономики