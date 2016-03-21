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Новости

В доме-книжке на Новом Арбате открылись апартаменты и гостиница

Средняя цена за номер в сутки составит от 6 тысяч рублей

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Новости

В доме-книжке на Новом Арбате открылись апартаменты и гостиница Средняя цена за номер в сутки составит от 6 тысяч рублей

Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате
Галереи
Пожар в «доме-книжке» на Новом АрбатеВо время пожара в здании находились 80 рабочих — никто из них не пострадал
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Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате
Галереи

Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате Во время пожара в здании находились 80 рабочих — никто из них не пострадал

Общественные пространства

Дом-книжку на Новом Арбате превратят в гостиницу

Отель планируют оборудовать к чемпионату мира по футболу — 2018

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Общественные пространства

Дом-книжку на Новом Арбате превратят в гостиницу Отель планируют оборудовать к чемпионату мира по футболу — 2018