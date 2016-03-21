Новости
В доме-книжке на Новом Арбате открылись апартаменты и гостиница
Средняя цена за номер в сутки составит от 6 тысяч рублей
Новости
В доме-книжке на Новом Арбате открылись апартаменты и гостиница Средняя цена за номер в сутки составит от 6 тысяч рублей
Галереи
Пожар в «доме-книжке» на Новом АрбатеВо время пожара в здании находились 80 рабочих — никто из них не пострадал
Галереи
Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате Во время пожара в здании находились 80 рабочих — никто из них не пострадал
Общественные пространства
Дом-книжку на Новом Арбате превратят в гостиницу
Отель планируют оборудовать к чемпионату мира по футболу — 2018
Общественные пространства