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Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта
Город
Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-артаThe Village нашёл человека, который размещает в Киеве пластиковые и бетонные головы петухов, и выяснил, зачем он это делает.
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Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта
Город

Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта The Village нашёл человека, который размещает в Киеве пластиковые и бетонные головы петухов, и выяснил, зачем он это делает.