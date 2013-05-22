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Город
Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта
The Village нашёл человека, который размещает в Киеве пластиковые и бетонные головы петухов, и выяснил, зачем он это делает.
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Город
Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта
The Village нашёл человека, который размещает в Киеве пластиковые и бетонные головы петухов, и выяснил, зачем он это делает.
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