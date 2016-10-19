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От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Промо
От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны Где гулять, загорать, смотреть футбол и найти дом для жизни
От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Промо

От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Где гулять, загорать, смотреть футбол и найти дом для жизни

Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами

Для этого даже необязательно быть специалистом

Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами
Для этого даже необязательно быть специалистом

Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ
Гид по Катару Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока
Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ

Гид по Катару
Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока

Какие города России фотографируют чаще всего

Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

Какие города России фотографируют чаще всего
Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

Как запомнить это лето в деталях
ПРОМО
Как запомнить это лето в деталях И куда отправиться в поисках неочевидных, но интересных достопримечательностей
Как запомнить это лето в деталях
ПРОМО

Как запомнить это лето в деталях
И куда отправиться в поисках неочевидных, но интересных достопримечательностей

Самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Список составил комитет туризма столицы

Самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram
Список составил комитет туризма столицы

В «Царицыно» откроется парк «Россия в миниатюре»

В экспозиции представлены 80 главных достопримечательностей страны

В «Царицыно» откроется парк «Россия в миниатюре»
В экспозиции представлены 80 главных достопримечательностей страны

Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга

В столице туристов больше всего разочаровал Мавзолей

Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга
В столице туристов больше всего разочаровал Мавзолей

В Maps.me появились описания достопримечательностей из «Википедии»

Пользователям доступна информация о 20 тысячах объектов из 193 стран

В Maps.me появились описания достопримечательностей из «Википедии»
Пользователям доступна информация о 20 тысячах объектов из 193 стран

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Список возглавила Красная площадь

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году
Список возглавила Красная площадь

Самые популярные прогулочные маршруты по Москве

Список составили по данным приложения «Узнай Москву»

Самые популярные прогулочные маршруты по Москве
Список составили по данным приложения «Узнай Москву»

В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии

Участники смогут изучить прошлое и настоящее столичных улиц и площадей

В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии
Участники смогут изучить прошлое и настоящее столичных улиц и площадей

В Москве запустили туристический портал с умной картой

В базе собрано более 300 достопримечательностей

В Москве запустили туристический портал с умной картой
В базе собрано более 300 достопримечательностей

Какие места в Москве стали популярнее во время ЧМ-2018

Интерес к букмекерским конторам во время турнира был в пять раз выше, чем до его начала

Какие места в Москве стали популярнее во время ЧМ-2018
Интерес к букмекерским конторам во время турнира был в пять раз выше, чем до его начала

В Москве задумались о восстановлении «Аллеи звезд»

Она раньше располагалась около снесенной гостиницы «Россия»

В Москве задумались о восстановлении «Аллеи звезд»
Она раньше располагалась около снесенной гостиницы «Россия»

На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий

Он включает главные достопримечательности города

На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий
Он включает главные достопримечательности города

В «Одноклассниках» стартовал проект с видеоэкскурсиями по Москве

Гидами по интересным местам стали российские знаменитости

В «Одноклассниках» стартовал проект с видеоэкскурсиями по Москве
Гидами по интересным местам стали российские знаменитости

Усадьба Архангельское получила статус достопримечательного места

Статус позволяет застраивать территории вокруг усадьбы

Усадьба Архангельское получила статус достопримечательного места
Статус позволяет застраивать территории вокруг усадьбы

Спас на Крови назвали самой популярной достопримечательностью России

Эти данные приводит британский сервис Vouchercloud

Спас на Крови назвали самой популярной достопримечательностью России
Эти данные приводит британский сервис Vouchercloud

Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями

В коллекции десять новых значков

Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями
В коллекции десять новых значков

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