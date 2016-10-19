Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами
Для этого даже необязательно быть специалистом
Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами Для этого даже необязательно быть специалистом
Какие города России фотографируют чаще всего
Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков
Какие города России фотографируют чаще всего Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков
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Список составил комитет туризма столицы
Самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram Список составил комитет туризма столицы
В «Царицыно» откроется парк «Россия в миниатюре»
В экспозиции представлены 80 главных достопримечательностей страны
В «Царицыно» откроется парк «Россия в миниатюре» В экспозиции представлены 80 главных достопримечательностей страны
Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга
В столице туристов больше всего разочаровал Мавзолей
Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга В столице туристов больше всего разочаровал Мавзолей
В Maps.me появились описания достопримечательностей из «Википедии»
Пользователям доступна информация о 20 тысячах объектов из 193 стран
В Maps.me появились описания достопримечательностей из «Википедии» Пользователям доступна информация о 20 тысячах объектов из 193 стран
Самые популярные достопримечательности России в 2018 году Список возглавила Красная площадь
Самые популярные прогулочные маршруты по Москве
Список составили по данным приложения «Узнай Москву»
Самые популярные прогулочные маршруты по Москве Список составили по данным приложения «Узнай Москву»
В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии
Участники смогут изучить прошлое и настоящее столичных улиц и площадей
В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии Участники смогут изучить прошлое и настоящее столичных улиц и площадей
В Москве запустили туристический портал с умной картой
В базе собрано более 300 достопримечательностей
В Москве запустили туристический портал с умной картой В базе собрано более 300 достопримечательностей
Какие места в Москве стали популярнее во время ЧМ-2018
Интерес к букмекерским конторам во время турнира был в пять раз выше, чем до его начала
Какие места в Москве стали популярнее во время ЧМ-2018 Интерес к букмекерским конторам во время турнира был в пять раз выше, чем до его начала
В Москве задумались о восстановлении «Аллеи звезд»
Она раньше располагалась около снесенной гостиницы «Россия»
В Москве задумались о восстановлении «Аллеи звезд» Она раньше располагалась около снесенной гостиницы «Россия»
На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий
Он включает главные достопримечательности города
На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий
Он включает главные достопримечательности города
В «Одноклассниках» стартовал проект с видеоэкскурсиями по Москве
Гидами по интересным местам стали российские знаменитости
В «Одноклассниках» стартовал проект с видеоэкскурсиями по Москве Гидами по интересным местам стали российские знаменитости
Усадьба Архангельское получила статус достопримечательного места
Статус позволяет застраивать территории вокруг усадьбы
Усадьба Архангельское получила статус достопримечательного места Статус позволяет застраивать территории вокруг усадьбы
Спас на Крови назвали самой популярной достопримечательностью России
Эти данные приводит британский сервис Vouchercloud