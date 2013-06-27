Новости
В России проведут первый официальный чемпионат по киберспорту для всех желающих
На кону — спортивные разряды и 3,5 миллиона рублей
Новости
В России проведут первый официальный чемпионат по киберспорту для всех желающих На кону — спортивные разряды и 3,5 миллиона рублей
Как всё устроено
Комментатор Dota 2Профессиональный комментатор доты — о зарплатах, борьбе со сном во время игры и наказаниях за оскорбления
Как всё устроено
Комментатор Dota 2 Профессиональный комментатор доты — о зарплатах, борьбе со сном во время игры и наказаниях за оскорбления
Истории
Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долиныXsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.
Истории