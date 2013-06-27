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Киберспортсмены — о деньгах и удовольствии от игры
Люди в городе

Киберспортсмены — о деньгах и удовольствии от игры Dota 2, PUBG, FIFA и CS:GO

Люди в городе

Киберспортсмены — о деньгах и удовольствии от игры Dota 2, PUBG, FIFA и CS:GO

Новости

В России проведут первый официальный чемпионат по киберспорту для всех желающих

На кону — спортивные разряды и 3,5 миллиона рублей

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Новости

В России проведут первый официальный чемпионат по киберспорту для всех желающих На кону — спортивные разряды и 3,5 миллиона рублей

Комментатор Dota 2
Как всё устроено
Комментатор Dota 2Профессиональный комментатор доты — о зарплатах, борьбе со сном во время игры и наказаниях за оскорбления
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Комментатор Dota 2
Как всё устроено

Комментатор Dota 2 Профессиональный комментатор доты — о зарплатах, борьбе со сном во время игры и наказаниях за оскорбления

Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долины
Истории
Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долиныXsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.
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Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долины
Истории

Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долины Xsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.