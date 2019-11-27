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Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился
Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку

Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера

Некоторым районам повезет чуть больше

Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера
Некоторым районам повезет чуть больше

В выходные москвичей ждет гроза и сильный ветер

МЧС предупредило о желтом уровне опасности

В выходные москвичей ждет гроза и сильный ветер
МЧС предупредило о желтом уровне опасности

Москвичам пообещали дождь с грозой, град и жару в пятницу

На верандах посидеть не получится

Москвичам пообещали дождь с грозой, град и жару в пятницу
На верандах посидеть не получится

К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок

Сотрудники начали расследование

К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок
Сотрудники начали расследование

Москвичей предупредили о грозе с градом

Непогода продлится до утра субботы

Москвичей предупредили о грозе с градом
Непогода продлится до утра субботы

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг
Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

С ними придет сильный ветер и дождь

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
С ними придет сильный ветер и дождь

Москвичей предупредили об экстремальных дождях и грозе

Есть шанс, что к концу недели распогодится

Москвичей предупредили об экстремальных дождях и грозе
Есть шанс, что к концу недели распогодится

В этом году май в Москве может стать самым дождливым за 200 лет

Все решится завтра

В этом году май в Москве может стать самым дождливым за 200 лет
Все решится завтра

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы

Непогода продлится весь день и сменится похолоданием

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы
Непогода продлится весь день и сменится похолоданием

К концу недели в Москву придет летнее тепло

Аномальные для мая холода закончатся

К концу недели в Москву придет летнее тепло
Аномальные для мая холода закончатся

Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге

26 градусов превратятся в 3

Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге
26 градусов превратятся в 3

На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом

Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля

На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом
Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля

На следующей неделе в Москву придут заморозки и дождь

Все условия для соблюдения карантина

На следующей неделе в Москву придут заморозки и дождь
Все условия для соблюдения карантина

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег

Температура приблизится к мартовской норме

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег
Температура приблизится к мартовской норме

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)

Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)
Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде
Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь»

Также город припорошит снегом

В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь»
Также город припорошит снегом

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица
Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

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