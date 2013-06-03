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Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге?
Есть вопрос
Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге?И как удалить популярное приложение?
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Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге?
Есть вопрос

Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге? И как удалить популярное приложение?

Новости

Антивирус для Telegram, печать роботов и конфликт в Daimler из-за колбасок

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Антивирус для Telegram, печать роботов и конфликт в Daimler из-за колбасок Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Хакеры распространяют троян под маской Android-приложения Avito

Для этого используется база зарегистрированных на сайте пользователей

0
Новости

Хакеры распространяют троян под маской Android-приложения Avito Для этого используется база зарегистрированных на сайте пользователей

Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт
Облако знаний
Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайтСоздатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
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Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт
Облако знаний

Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт Создатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.