Есть вопрос
Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге?И как удалить популярное приложение?
Есть вопрос
Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге? И как удалить популярное приложение?
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Антивирус для Telegram, печать роботов и конфликт в Daimler из-за колбасок
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Антивирус для Telegram, печать роботов и конфликт в Daimler из-за колбасок Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Хакеры распространяют троян под маской Android-приложения Avito
Для этого используется база зарегистрированных на сайте пользователей
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Хакеры распространяют троян под маской Android-приложения Avito Для этого используется база зарегистрированных на сайте пользователей
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Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайтСоздатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
Облако знаний